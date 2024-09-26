Казахстанская федерация бокса подала заявку на вступление в World Boxing

Казахстанская федерация бокса объявила о подаче заявки на вступление в World Boxing, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса. На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса", - приводит слова президента КФБ Шахмурата Муталипа пресс-служба федерации.

Ранее сообщалось о том, что Головкин стал председателем новой Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing)