Казахстанская федерация бочча официально вошла в состав Международной федерации

Казахстанская федерация бочча официально стала членом Международной федерации бочча - Boccia International Sports Federation, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, это большое достижение, так как членство в данной федерации открывает новые возможности для особенных казахстанских спортсменов.

Теперь представители отечественной федерации смогут участвовать в международных соревнованиях по бочча: челленджерах, чемпионатах мира, Паралимпийских играх и Азиатских Паралимпийских играх.

В 2023 году Казахстанская федерация бочча планирует подать заявки на участие восьми членов национальной сборной Казахстана в трёх международных соревнованиях: в двух международных челленджерах и Азиатских Паралимпийских играх. Азиатские Паралимпийские игры пройдут в октябре 2023 года в Китае, а Паралимпийские игры - в Париже в 2024 году.

"Это большая победа для всех, кто болеет за развитие инклюзивных видов спорта. Таким образом для спортсменов с инвалидностью открываются новые возможности, расширяются горизонты для демонстрации своих навыков. Особенные дети, которые часто принимают участие в наших соревнованиях, видят, куда можно расти. Кроме того, для юных спортсменов это возможность общения, знакомств и получения нового опыта. Также членство в международной федерации – это признание международным сообществом уровня и заслуг наших особенных спортсменов", - отметил председатель Сената Парламента РК и президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев.

Стоит отметить, что в июне Казахстанская федерация бочча в нынешнем году проведет чемпионат Казахстана по бочча, по итогам которого будет обновлен состав сборной Казахстана по бочча.

Отметим, бочча – это игра с мячами, один из немногих паралимпийских видов спорта, позволяющий детям и взрослым с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата реализовывать себя в спорте. Казахстанская федерация бочча была создана в 2021 году по инициативе родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и тренеров ОФ "Мир равных возможностей". Федерация имеет 10 филиалов на территории страны.