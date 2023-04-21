Казахстанская электронная промышленность значительно нарастила обороты

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Электронная промышленность Казахстана нарастила стоимостный объем производства на 71 процент, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Energyprom.kz.

При этом не по всем категориям товаров отмечен рост производства в натуральном выражении.

Объём производства продукции электронной промышленности в Казахстане в 2022 году достиг 63,4 миллиарда тенге - сразу на 71,1 процента больше в деньгах, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние годы. В предыдущие годы предприятия страны выпускали компьютеры, различное электронное и оптическое оборудование на сумму в пределах лишь 34–38 миллиарда тенге.

Первые два месяца текущего года поддерживали взятый темп. За январь-февраль 2023-го электронная промышленность произвела товаров на 7,2 миллиарда тенге, плюс 39 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

При этом если посмотреть данные по выпуску продукции электронной промышленности в натуральном выражении, то каких-либо резких скачков роста мы не увидим. По двум из четырёх категорий товаров даже обозначилось небольшое снижение. Вычислительных машин, которые, вероятнее всего, являются товарами с самой высокой себестоимостью в отрасли, за январь–декабрь 2022 года произвели всего 11,9 тысячи штук (минус 3,7 процента), счётчиков электроэнергии — 314,4 тысячи штук (на 5,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее).

Выросло производство телевизионных приёмников (плюс 10 процентов, до 11,9 тысячи штук), а также различных измерительных приборов, помимо электросчётчиков (плюс 12,4 процента, до 16 тысячи штук).

Что касается изменения стоимости продукции этой товарной категории для населения, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР, в 2022 году индексы розничных цен оказались следующими: в категории оборудования для обработки данных - 104,9 процента (на 2,2 процентного пункта выше показателя предыдущего года), в категории фото-, кинооборудования и оптических приборов — 110,6 процента (в 2021 году показатель был ниже — 104,4 процента).

Ни по одному из четырёх видов производимых товаров электронной промышленности Казахстан не обеспечивает себя самостоятельно. Лишь по счётчикам электроэнергии отечественные производители выпускают 51,7 процента от общего объёма использования, по остальным товарам властвует импорт. Электронная продукция "made in Kazakhstan" хоть и экспортируется, но в небольших объёмах. Доля казахстанского экспорта в общей статистике использования мала: от 1 до 3 процентов.

Интересные результаты демонстрирует статистика экспорта и импорта по тем электронным товарам, которые в Казахстане практически не производятся. Например, в категории "электронно-вычислительная техника" (в рамках статистики это не то же самое, что "вычислительные машины") 99,2 процента таких товаров — импортные. Из них пятая часть перепродается в другие страны — на реэкспорт уходит почти 20 процентов всего объёма.

Аналогичная тенденция наблюдается и по домашней бытовой технике. Допустим, четвёртая часть всех стиральных и сушильных машин, привозимых в Казахстан из других стран, в 2022 году была реэкспортирована.

Прошлый год можно назвать весьма удачным для экспортёров электронной продукции из Казахстана. По всем товарным позициям заметен значительный прирост поставок. Экспорт переносных радиоприёмников вырос в 15 раз, счётчиков электроэнергии — почти в 20 раз, телевизионных приёмников — в 7 раз, электронно-вычислительной техники — в 3,7 раза.

К слову, по двум последним товарным позициям просматривается схема параллельного импорта. Это значит, что прирост экспорта в единицах близок к приросту импорта. Насколько больше товара завезли, настолько больше и экспортировали за рубеж.

Что касается переносных радиоприёмников, то тут ситуация иная. Резкий рост импорта этих товаров связан с увеличением их продаж внутри страны.