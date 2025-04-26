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Казахстанская дзюдоистка завоевала третью медаль в Таиланде

Спортсменка выступала в весовой категории до 57 килограммов.

Сегодня, 14:35
АВТОР
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International Judo Fegeration Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: International Judo Fegeration

Казахстанская дзюдоистка Бакыт Кусакбаева выиграла бронзовую медаль на чемпионате Азии по дзюдо, который проходит в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

Спортсменка выступала в весовой категории до 57 килограммов. В поединке за третье место Кусакбаева одержала победу над представительницей Туркменистана Майсой Пардаевой.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала уже три бронзовые награды на континентальном первенстве. Ранее медали бронзового достоинства также завоевали Галия Тынбаева (до 48 кг) и Шерзод Давлатов (до 60 кг).

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