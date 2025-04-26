Казахстанская дзюдоистка Бакыт Кусакбаева выиграла бронзовую медаль на чемпионате Азии по дзюдо, который проходит в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка выступала в весовой категории до 57 килограммов. В поединке за третье место Кусакбаева одержала победу над представительницей Туркменистана Майсой Пардаевой.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала уже три бронзовые награды на континентальном первенстве. Ранее медали бронзового достоинства также завоевали Галия Тынбаева (до 48 кг) и Шерзод Давлатов (до 60 кг).