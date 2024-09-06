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Казахстанская дзюдоистка стала бронзовым призёром Паралимпийских игр

Сегодня, 19:16
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olympic.kz Сегодня, 19:16
Сегодня, 19:16
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Даяна Федосова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже в дисциплине дзюдо, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка выступила в весовой категории до 57 килограммов в категории J2. В борьбе за "бронзу" её соперницей была представительница Турции Донду Йесилюрт.

Даяна участвовала в Паралимпийских играх в Токио в 2021 году, но тогда осталась без медали.

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