Казахстанская дзюдоистка стала бронзовым призёром Паралимпийских игр

Казахстанка Даяна Федосова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже в дисциплине дзюдо, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка выступила в весовой категории до 57 килограммов в категории J2. В борьбе за "бронзу" её соперницей была представительница Турции Донду Йесилюрт.

Даяна участвовала в Паралимпийских играх в Токио в 2021 году, но тогда осталась без медали.