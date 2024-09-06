Казахстанская дзюдоистка стала бронзовым призёром Паралимпийских игр
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
126Фото: olympic.kz
Казахстанка Даяна Федосова стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже в дисциплине дзюдо, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменка выступила в весовой категории до 57 килограммов в категории J2. В борьбе за "бронзу" её соперницей была представительница Турции Донду Йесилюрт.
Даяна участвовала в Паралимпийских играх в Токио в 2021 году, но тогда осталась без медали.
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