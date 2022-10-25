Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея"

Фото: t.me/pressmfakz

На повестке дня — сотрудничество стран в здравоохранении, туризме, экологии, цифровом сотрудничестве и экономической безопасности.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в открытии 15-ого Форума сотрудничества "Центральная Азия — Республика Корея" (ЦАРК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресслужбу ведомства.

Форум организовали Министерство иностранных дел Республики Корея и мэрия южнокорейского города Пусан.

В мероприятии также участвуют главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Мэр Пусана, представители заинтересованных госорганов и компаний стран-участниц форума.

Фото: t.me/pressmfakz

По итогам встречи ожидается принятие совместного заявления министров иностранных дел государств Центральной Азии и Республики Корея, а также план работы секретариата ЦАРК на 2023 год.

Кроме того, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с корейским коллегой Пак Чжином. Стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Фото: t.me/pressmfakz

Министры отметили важность дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства и обмена визитами на высшем и высоком уровнях.

В следующем году ожидается визит президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Казахстан.

Пак Чжин поздравил казахстанскую делегацию с Днём Республики и отметил, что Казахстан является ключевым партнером Южной Кореи в Центральной Азии.

Мининдел Казахстана также встретился с мэром Пусана Пак Хёнг Чжуном, который поблагодарил казахстанскую сторону за открытие генерального консульства Казахстана в Пусане.