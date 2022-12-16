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  • Казахстанская CPC Blend стала крупнейшим источником сырой нефти в ЕС
рixabay Вчера, 23:14
96
Вчера, 23:14
96
Фото: рixabay

Казахстанская CPC Blend стала крупнейшим источником сырой нефти в ЕС

В S&P Global, ссылаясь на данные по отслеживанию танкеров, отметили, что российскую нефть для европейских переработчиков активно заменяют поставки из Казахстана, Азербайджана, Норвегии, США и Гайаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energy Monitor.

Как пишет издание, через 10 дней после введения эмбарго ЕС и ограничения цен G7, морской импорт ЕС Urals упал с 1,5 млн б/с всего до 123 000 б/с.

Многие НПЗ в ЕС, причем уже в ноябре, обратились именно с казахстанским сортам CPC Blend и KEBCO, которые в совокупности стали крупнейшим источником импорта (13% от импорта морской нефти ЕС) для Европы – на уровне 1,2 млн б/с.

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#нефть #экспорт #Казахстан
BaigeNews.kz
Вчера, 23:14
96
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