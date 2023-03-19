Казахстанская чемпионка нокаутом выиграла первый бой на ЧМ-2023 по боксу

Фото: inform.kz

Казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова провела свой первый поединок на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова сразилась с колумбийкой Валерией Арболедой Мендосой и одержала досрочную победу во втором раунде.

Таким образом, Карина Ибрагимова вышла в 1/8 финала мирового первенства.

Добавим, что Ибрагимова дважды поднималась на пьедестал на чемпионате мира - в 2018 и 2022 годах она становилась бронзовой призёркой. В прошлом году спортсменка из Казахстана выиграла золотую медаль на чемпионате Азии.