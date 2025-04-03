Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас поднялась на четвёртую строчку мирового рейтинга в легчайшей весовой категории, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, впервые в истории казахстанского профессионального бокса спортсменка Вооружённых сил РК Ангелина Лукас заняла четвёртую строчку мирового рейтинга среди более 200 женщин-боксёров.

Фото: министерство обороны РК

Она обладатель титула чемпиона мира по боксу, на её счету 14 побед на профессиональном ринге. Ангелина провела три поединка за 21 день и это намерена зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса.

"Став официальным претендентом на звание абсолютной чемпионки мира, приложу все силы для прославления Казахстана и его Вооружённых сил", – поделилась Ангелина Лукас.