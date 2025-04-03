  • 3 Апреля, 03:48
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Казахстанская боксёрша поднялась на четвёртую строчку мирового рейтинга

Ангелина Лукас заняла четвёртую строчку мирового рейтинга среди более 200 женщин-боксёров.

Сегодня, 02:05
АВТОР
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министерство обороны РК Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: министерство обороны РК

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас поднялась на четвёртую строчку мирового рейтинга в легчайшей весовой категории, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, впервые в истории казахстанского профессионального бокса спортсменка Вооружённых сил РК Ангелина Лукас заняла четвёртую строчку мирового рейтинга среди более 200 женщин-боксёров. 

Фото: министерство обороны РК

Она обладатель титула чемпиона мира по боксу, на её счету 14 побед на профессиональном ринге. Ангелина провела три поединка за 21 день и это намерена зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса. 

"Став официальным претендентом на звание абсолютной чемпионки мира, приложу все силы для прославления Казахстана и его Вооружённых сил", – поделилась Ангелина Лукас.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 ҚР ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ (@modgovkz)

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