Казахстанская боксёрша поднялась на четвёртую строчку мирового рейтинга
Ангелина Лукас заняла четвёртую строчку мирового рейтинга среди более 200 женщин-боксёров.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас поднялась на четвёртую строчку мирового рейтинга в легчайшей весовой категории, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, впервые в истории казахстанского профессионального бокса спортсменка Вооружённых сил РК Ангелина Лукас заняла четвёртую строчку мирового рейтинга среди более 200 женщин-боксёров.
Фото: министерство обороны РК
Она обладатель титула чемпиона мира по боксу, на её счету 14 побед на профессиональном ринге. Ангелина провела три поединка за 21 день и это намерена зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса.
"Став официальным претендентом на звание абсолютной чемпионки мира, приложу все силы для прославления Казахстана и его Вооружённых сил", – поделилась Ангелина Лукас.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Мгновенная карма: подростков, избивших пенсионера в Темиртау, наказали сверстники
- Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза
- Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?
- Подробности взрыва катера в Таиланде с туристами из Казахстана
- Международные лидеры поздравили Токаева с праздником Ораза айт