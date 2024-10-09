Казахстанская боксерша приняла неожиданное решение

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова приняла решение пополнить ряды Национальной гвардии США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом спортсменка рассказала в сториз в Instagram. Она сдала тест для проверки профессиональной пригодности к службе в вооруженных силах.

Отметим, что Сатыбалдинова уже долгое время живет в США. Что касается ее профессиональной карьеры, то на данный момент она имеет рекорд 6-3-1, 2 КО. Свой последний бой казахстанка провела в августе 2022 года: в поединке за титул WBC International в легком весе она уступила единогласным решением судей американской боксерше Челси Андерсон (7-0, 3 КО).