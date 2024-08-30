"Казахстанская Барби" сломала челюсть сопернице из Таиланда
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Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники называют одной из самых сексуальных спортсменок страны, отправила в нокдаун, а затем травмировала представительницу Таиланда Пимчанок Тепджанду во время поединка в Китае. Об этом "Казахстанская Барби" рассказала на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Я одержала свою 11-ю победу в Китае. В первом раунде отправила соперницу в нокдаун, а во втором продолжила атаковать, и после второго раунда она не вышла на бой, сославшись на травму — как оказалось, я сломала ей челюсть", — написала Ангелина.
Она также объяснила, почему на некоторое время пропала из социальных сетей.
"Я всегда с уважением отношусь к правилам и законам, каждой страны в которой я боксирую. И поэтому не могла пользоваться нашими мессенджерами. Так, как в Китае это запрещённые соцсети. Очень строгие правила. Безопасность на высочайшем уровне. И я у уезжаю с этой страны с победой!", — рассказала Ангелина Лукас.
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Она отметила, что теперь в её копилке 11 побед на профессиональном ринге. "Казахстанская Барби" с нетерпением ждёт следующего боя.
"Подготовка к самому важному бою в карьере продолжается. В этот раз мы сосредоточены на спаррингах! Будем оттачивать мастерство, и количество раундов увеличим, если раньше я спаринговала по 17 раундов, то теперь увеличиваем до 20 раундов! Выносливость в профессиональном боксе самое важное. Главное продолжать работать, когда уже кажется, что нет сил!", — призналась боксёрша.
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