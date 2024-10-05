"Казахстанская Барби" прошла процедуру взвешивания перед боем за титул чемпионки мира

Боксёрша Ангелина Лукас, которую фанаты называют одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, прошла процедуру взвешивания перед боем за титул чемпионки мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Вес сделан, остался всего один день до исторического дня! Готова к войне! Хочу что бы весь мир знал мое имя в профессиональном боксе", — написала "Казахстанская Барби" в социальных сетях.

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Напомним, бой за звание чемпионки мира IBO World пройдёт в Бангкоке в воскресенье, 6 октября. Ангелина выступит против аргентинки Деборы Анахи Лопес.