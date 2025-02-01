Ангелина Лукас, которую болельщики называют самой сексуальной боксёршей Казахстана и казахстанской Барби, блестяще выступила на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ангелина встретилась на ринге с нигерийкой Айисат Орийоми. Поединок прошёл во втором наилегчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Он закончился победой казахстанской спортсменки, её соперница снялась перед четвертым раундом.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Айисат Орийоми потерпела первое поражение на профи-ринге.

Отметим, что соперница Ангелины Лукас — чемпионка Нигерии и Африки среди любителей.

"С первого раунда я решила присматриваться, потому что соперница физически крепкая. У нас было запланировано восемь раундов, и я с каждым раундом начала прибавлять, чувствовать свою соперницу и уже в третьем раунде, наверное, больше ее поняла. Но я была готова ко всем восьми раундам. План был в каждом раунде поднимать темп. Но после третьего раунда всё закончилось", — рассказала Ангелина.

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В ближайшее время у Лукас запланированы ещё два боя: в начале февраля она выступит в Турции. Ее соперницы пока неизвестны.