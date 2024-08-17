  • 17 Августа, 21:58
  • BAIGENEWS

Казахстанская "Барби" анонсировала следующий бой

Сегодня, 08:52
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас вернется на ринг 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступит на вечере бокса в китайском Вэньшане. Соперницей Лукас будет спортсменка из Таиланда Пимчанок Тхепджанда. 

"Ассаламу Алейкум, друзья! Мой следующий бой пройдет в Китае 24 августа. Нас ждет арена на 4500 человек. Это будет потрясающе, это мой 12-й бой в карьере! Китай, я иду к тебе! Испытываю абсолютное счастье, что имею возможность поднимать флаг любимого Казахстана по всему миру!" — написала Лукас в Instagram.

Свой последний бой Ангелина Лукас провела в мае: единогласным решением судей казахстанка победила боксершу из Индонезии Харму Йести. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

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