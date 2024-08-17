Казахстанская "Барби" анонсировала следующий бой

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас вернется на ринг 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступит на вечере бокса в китайском Вэньшане. Соперницей Лукас будет спортсменка из Таиланда Пимчанок Тхепджанда.

"Ассаламу Алейкум, друзья! Мой следующий бой пройдет в Китае 24 августа. Нас ждет арена на 4500 человек. Это будет потрясающе, это мой 12-й бой в карьере! Китай, я иду к тебе! Испытываю абсолютное счастье, что имею возможность поднимать флаг любимого Казахстана по всему миру!" — написала Лукас в Instagram.