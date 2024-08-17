Казахстанская "Барби" анонсировала следующий бой
Сегодня, 08:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:52Сегодня, 08:52
464Фото: instagram.com/angelina_lukas1997
Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас вернется на ринг 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Она выступит на вечере бокса в китайском Вэньшане. Соперницей Лукас будет спортсменка из Таиланда Пимчанок Тхепджанда.
"Ассаламу Алейкум, друзья! Мой следующий бой пройдет в Китае 24 августа. Нас ждет арена на 4500 человек. Это будет потрясающе, это мой 12-й бой в карьере! Китай, я иду к тебе! Испытываю абсолютное счастье, что имею возможность поднимать флаг любимого Казахстана по всему миру!" — написала Лукас в Instagram.
Свой последний бой Ангелина Лукас провела в мае: единогласным решением судей казахстанка победила боксершу из Индонезии Харму Йести.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Казахстанским спортсменкам за участие в Олимпиаде подарили электромобили
- Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль
- В бывшем особняке Кайрата Сатыбалды разместили коррекционный кабинет для детей
- Пассажир набросился на водителя автобуса в Шымкенте, погибла женщина
- Назначен главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу