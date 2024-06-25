Казахстанская авиакомпания вошла в тройку лучших в Центральной Азии и СНГ

Региональный авиаперевозчик Казахстана QAZAQ AIR вошёл в тройку в номинации международной премии Skytrax 2024 World Airline Awards – "Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

"Мы глубоко признательны клиентам за высокую оценку. Пользователи оценивали сайты авиакомпаний, регистрацию и посадку на рейсы, чистоту салона бортов, внешний вид бортпроводников и обслуживание, качество питания, комфортабельность кресел и многие другие факторы. В данном рейтинге мы уступили только национальным авиаперевозчикам Азербайджана и Узбекистана, что подтверждает высокую эффективность работы нашей команды профессионалов. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса в региональных авиаперевозках и стремимся повысить свободу региональных перемещений до международного уровня", - подчеркнул и.о. председателя правления АО "QAZAQ AIR" Адилбек Умралиев.

Премия World Airline Awards имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". С 1999 года она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax – ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.

Онлайн-опрос пассажиров проводился с сентября 2023 по май 2024 года на английском, французском, испанском, русском, японском и китайском языках. В опросе приняли участие клиенты из более чем 100 стран и оценили деятельность более 350 авиакомпаний.