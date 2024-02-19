Казахстанская ассоциация нацвидов спорта вошла во Всемирную конфедерацию этноспорта

Ассоциация национальных видов спорта РК стала официальным членом Всемирной конфедерации этноспорта, передаёт BaigeNews.kz.

В Анталье на VI международном Форуме этноспорта президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов заявил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание системному развитию национального спорта в Казахстане. Ежегодно растет количество казахстанцев, вовлеченных в национальный спорт.

"На сегодня половина республиканских федераций, входящих в Ассоциацию, получила статус международных либо вошли в состав уже существующих международных организаций. В их числе – федерации аударыспақ, көкпар, құсбегілік, жамбы ату, тоғызқұмалақ. Это свидетельствует о том, что национальные виды спорта Казахстана выходят на новый уровень развития и становятся все более популярным", - сказал он.

Ассоциация национальных видов спорта предложила унифицировать основную спортивную программу Всемирных игр кочевников, составить единый календарный план международных соревнований, организовать специальные курсы для повышения качества судейства на предстоящих пятых Всемирных играх кочевников совместно со Всемирной конфедерацией этноспорта.

Президент Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтин Билал Эрдоган вручил сертификат об официальном членстве Салжанову Салжанову и пожелал удачи в проведении предстоящих игр кочевников в Астане, которые, по его словам, несоменно дадут импульс дальнейшей консолидации и развитию этноспорта на глобальном уровне.

В ходе форума также был подписан меморандум о взаимопонимании между Всемирной конфедерацией этноспорта и национальными ассоциациями по традиционным видам спорта. Его цель - разработка единых правил конфедерации для традиционных видов спорта и игр, которые будут служить глобальным эталоном при проведении международных соревнований.

Презентацию предстоящих пятых Всемирных игр кочевников увидели участника форума из 60 стран.

Профессора кафедры физического воспитания и спорта КазНУ имени Аль-Фараби Елемеса Алимханова и спортсменку по казакша курес Зарину Сарипову наградили международной премией в области традиционного спорта.