Казахстанку, продавшую свою дочь, разыскал Интерпол в Южной Корее

Национальное бюро Интерпола при взаимодействии с коллегами из Южной Кореи задержали 39-летняя жительницу Шымкента. Женщину разыскивали за торговлю несовершеннолетними и подделку документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Известно, что женщина родила дочку и, подделав её документы, незаконно передала ребёнка третьему лицу. Фигурантку объявили в международный розыск.

После депортации из Южной Кореи сотрудники линейного отдела полиции аэропорта Алматы задержали казахстанку и поместили её под стражу.