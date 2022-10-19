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Казахстанку, продавшую свою дочь, разыскал Интерпол в Южной Корее Сегодня, 19:49
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Казахстанку, продавшую свою дочь, разыскал Интерпол в Южной Корее

Национальное бюро Интерпола при взаимодействии с коллегами из Южной Кореи задержали 39-летняя жительницу Шымкента. Женщину разыскивали за торговлю несовершеннолетними и подделку документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
                                                                                                                                                                                                                                                            Известно, что женщина родила дочку и, подделав её документы, незаконно передала ребёнка третьему лицу. Фигурантку объявили в международный розыск.
                                                                                                                                                                                                                                                              После депортации из Южной Кореи сотрудники линейного отдела полиции аэропорта Алматы задержали казахстанку и поместили её под стражу.

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#Интерпол #депортация #торговля детьми #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:49
91
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