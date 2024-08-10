Казахстанку осудили за убийство своих дочерей

В Караганде женщину осудили по обвинению в убийстве двух своих дочерей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

В суде привели предысторию страшного преступления.

В 2023 году обвиняемая Г. познакомилась с гражданином Д., вскоре они стали проживать совместно в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Совместных детей у них не было. У женщины были три дочери возраста четырёх, двух лет и менее года.

"Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключом входную дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу Г., находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выражавшимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. Г. сказала малолетним К. и М. лечь на кровать, и когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом", – сообщили в суде.

Вина подсудимой доказана показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Г. назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

"Смягчающих и отягчающих вину и наказание Г. обстоятельств по делу не установлено. При назначении наказания учтены требования части 4 статьи 46 УК, согласно которой пожизненное лишение свободы женщинам не назначается", – отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.