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Казахстанку осудили за убийство своих детей

Сегодня, 00:05
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: BaigeNews.kz

В Туркестане вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

В колонии среднего режима осуждённая жительница Кызылординской области проведёт 15 лет. 

Дело рассматривал суд присяжных. Освещать процесс журналистам разрешили с условием – не снимать на видео и не фотографировать подсудимую и суд присяжных.

Убийство было совершено в феврале 2024 года. Тела двоих детей были найдены на съёмной квартире в Туркестане. Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан, сняла квартиру, а после сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.

Подозреваемую нашли в одной из гостиниц Шымкента.

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