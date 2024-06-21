Казахстанку осудили за убийство своих детей

В Туркестане вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.



В колонии среднего режима осуждённая жительница Кызылординской области проведёт 15 лет.

Дело рассматривал суд присяжных. Освещать процесс журналистам разрешили с условием – не снимать на видео и не фотографировать подсудимую и суд присяжных.

Убийство было совершено в феврале 2024 года. Тела двоих детей были найдены на съёмной квартире в Туркестане. Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан, сняла квартиру, а после сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.

Подозреваемую нашли в одной из гостиниц Шымкента.