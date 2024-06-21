Казахстанку осудили за убийство своих детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестане вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
В колонии среднего режима осуждённая жительница Кызылординской области проведёт 15 лет.
Дело рассматривал суд присяжных. Освещать процесс журналистам разрешили с условием – не снимать на видео и не фотографировать подсудимую и суд присяжных.
Убийство было совершено в феврале 2024 года. Тела двоих детей были найдены на съёмной квартире в Туркестане. Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан, сняла квартиру, а после сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.
Подозреваемую нашли в одной из гостиниц Шымкента.
Самое читаемое
- Новый вид растения обнаружили в Казахстане
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане
- Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
- Депутат требует найти и наказать участников скандального танца в юрте