Жезказганский городской суд вынес решение по делу "Б.", обвиняемой в пропаганде терроризма и распространении соответствующих материалов через Интернет (ст. 256 ч. 2 УК).

Согласно данным следствия, подсудимая, находясь в Сирии в 2017-2018 годах, хранила террористические материалы на своем мобильном телефоне и передавала их через мессенджер Telegram своему родственнику в Сатпаеве. Эти материалы содержали пропаганду насилия и экстремизма.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил её к семи годам тюремного заключения. В связи с этим её несовершеннолетние дети были переданы под опеку.

Отметим, что приговор еще не вступил в силу, и возможны дальнейшие судебные разбирательства.

Ранее мы сообщали, что Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма.