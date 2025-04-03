  • 3 Апреля, 13:45
  • BAIGENEWS

Казахстанку осудили за распространение террористических материалов из Сирии

Казахстанка, находясь в Сирии, распространяла террористические материалы через Telegram.

Сегодня, 13:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
depositphotos.com Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
61
Фото: depositphotos.com

Жезказганский городской суд вынес решение по делу "Б.", обвиняемой в пропаганде терроризма и распространении соответствующих материалов через Интернет (ст. 256 ч. 2 УК).

Согласно данным следствия, подсудимая, находясь в Сирии в 2017-2018 годах, хранила террористические материалы на своем мобильном телефоне и передавала их через мессенджер Telegram своему родственнику в Сатпаеве. Эти материалы содержали пропаганду насилия и экстремизма.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил её к семи годам тюремного заключения. В связи с этим её несовершеннолетние дети были переданы под опеку.

Отметим, что приговор еще не вступил в силу, и возможны дальнейшие судебные разбирательства.

Ранее мы сообщали, что Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма.

Самое читаемое

Наверх