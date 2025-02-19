Дело по статье "Неуважение к медицинским работникам при исполнении ими должностных обязанностей" рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 22 января около 19:00 гражданка С., находясь в Карасайской центральной районной больнице, устроила скандал в приёмном покое, выражалась нецензурной бранью в адрес терапевта и сломала клавиатуру от компьютера.

Женщина признала вину и пояснила, что переживала за здоровье свекрови, не удержалась и ударила по столу. Клавиатуру от компьютера после скандала она заменила на новую, а также попросила прощения и раскаялась в содеянном.

На основании собранных доказательств суд признал С. виновной в соответствии с частью 2 статьи 80-1 КоАП РК, учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, а также совершение административного правонарушения впервые. Суд сократил штраф на 30% и назначил административное взыскание в размере 82 572 тенге.