  • 17 Января, 01:52
  • BAIGENEWS

Казахстанку оштрафовали за действия сына

Её несовершеннолетний сын потребовал деньги от одноклассников, угрожая применением силы.

Сегодня, 00:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Жительница Мангистауской области оштрафована за действия сына, который устроил буллинг над несовершенолетними, передаёт BaigeNews.kz.

27 ноября 2024 года её 13-летний сын потребовал деньги от одноклассников, угрожая применением силы, сообщает областной суд.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении матери подростка. Женщина на суде полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание.

Ей назначен штраф в размере 36 920 тенге. Постановление вступило в законную силу.

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