Казахстанку оштрафовали за действия сына
Её несовершеннолетний сын потребовал деньги от одноклассников, угрожая применением силы.
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
172Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Жительница Мангистауской области оштрафована за действия сына, который устроил буллинг над несовершенолетними, передаёт BaigeNews.kz.
27 ноября 2024 года её 13-летний сын потребовал деньги от одноклассников, угрожая применением силы, сообщает областной суд.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении матери подростка. Женщина на суде полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание.
Ей назначен штраф в размере 36 920 тенге. Постановление вступило в законную силу.