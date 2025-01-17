Жительница Мангистауской области оштрафована за действия сына, который устроил буллинг над несовершенолетними, передаёт BaigeNews.kz.

27 ноября 2024 года её 13-летний сын потребовал деньги от одноклассников, угрожая применением силы, сообщает областной суд.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении в отношении матери подростка. Женщина на суде полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание.

Ей назначен штраф в размере 36 920 тенге. Постановление вступило в законную силу.