Казахстанку будут судить за жестокое отношение к сыну

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Жительнице Байконура грозит 40 суток ареста за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с сыном, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прокуратуре комплекса "Байконур", 45-летняя женщина, являясь матерью девятилетнего мальчика, на протяжении нескольких месяцев ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по его воспитанию.

Она не обеспечивала соблюдение элементарных гигиенических норм по месту проживания ребенка, не проявляла должного внимания к его физическому, психическому и нравственному развитию, и все это было соединено с жестоким обращением с ним.

"В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданкой Республики Казахстан, уголовное дело в отношении неё прокурором комплекса передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением, предусмотрено в виде сорока суток ареста.