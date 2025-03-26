"Классик" Омар Сатаев уверенно прошёл в финал весовой категории до 82 килограммов, одержав досрочную победу над Тайзо Ёшидо из Японии в полуфинале, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Национальный Олимпийский комитета Казахстана.



Казахстанец продемонстрировал отличную форму и мастерство, заслуженно выиграв свой матч.

Однако на ранних стадиях турнира не удалось добиться успеха другим представителям Казахстана. Бакытжан Кабдыл (до 60 кг), Мейржан Шермаханбет (до 67 кг), Адильхан Сатаев (до 72 кг) и Ильяс Гучигов (до 97 кг) потерпели поражения, но у них всё ещё есть шанс на медаль. Если их обидчики пробьются в финал, наши борцы смогут побороться за "бронзу" через утешительный раунд, не теряя надежды на подиум.