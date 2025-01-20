  • 20 Января, 15:27
  • BAIGENEWS

Казахстанки завоевали золото по борьбе на Гран-при Франции

Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов.

Сегодня, 14:55
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НОК РК Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: НОК РК

Женская команда Казахстана по борьбе отметилась двумя золотыми медалями на Гран-при Франции в Ницце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова. Бекеш выиграла соревнования в категории до 59 килограммов. Второй стала Джулия Новицка (Польша). Третье место осталось за Луной Ротенбергер (Германия).

Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов. "Серебро" у Патрисии Кубер (Польша).  Отметим, что в этом дивизионе за награды бились только две спортсменки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, кто победил на турнире по вольной борьбе в Таразе.

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