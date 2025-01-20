Казахстанки завоевали золото по борьбе на Гран-при Франции
Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
105Фото: НОК РК
Женская команда Казахстана по борьбе отметилась двумя золотыми медалями на Гран-при Франции в Ницце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
"На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова. Бекеш выиграла соревнования в категории до 59 килограммов. Второй стала Джулия Новицка (Польша). Третье место осталось за Луной Ротенбергер (Германия).
Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 килограммов. "Серебро" у Патрисии Кубер (Польша). Отметим, что в этом дивизионе за награды бились только две спортсменки", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, кто победил на турнире по вольной борьбе в Таразе.
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