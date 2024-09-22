Казахстанки завоевали "серебро" Всемирной шахматной Олимпиады-2024

Женская сборная Казахстана стала серебряным призером шахматной Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В последнем туре девушки сыграли вничью с США со счётом 2-2 и набрали 18 очков. Победу одержала Бибисара Асаубаева, а Ксения Балабаева и Алуа Нурман завершили свои матчи вничью, Меруерт Камалиденова потерпела поражение.

В итоге "золото" взяла Индия, как в женских, так и в мужских соревнованиях. На третьем месте среди женщин — сборная США.

Среди мужчин на втором месте США, а на третьем — Усбекистан. Мужская сборная Казахстана по шахматам — 29-я в турнирной таблице.

Для Казахстана — это первые в истории медали на шахматных Олимпиадах