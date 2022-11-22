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Сегодня, 19:53
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196Фото: olympic.kz
Казахстанки завоевали серебро на этапе Кубка мира по фехтованию
Женская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала второй на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В командный день соревнований наша сборная в составе Александры Тамбовцевой, Виктории Кайдаровой, Ксении Тимашевской и Натальи Зиняковой уступилаа в финале соперницам из Узбекистана.
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