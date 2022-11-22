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olympic.kz Сегодня, 19:53
196
Сегодня, 19:53
196
Фото: olympic.kz

Казахстанки завоевали серебро на этапе Кубка мира по фехтованию

Женская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала второй на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В командный день соревнований наша сборная в составе Александры Тамбовцевой, Виктории Кайдаровой, Ксении Тимашевской и Натальи Зиняковой уступилаа в финале соперницам из Узбекистана.

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:53
196
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