Женская команда Казахстана по боксу завершила выступление на турнире "Шёлковый путь" в Азербайджане с девятью наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Золотые медали завоевали Элина Базарова (до 54 килограммов) и Виктория Байдукова (до 57 килограммов). Второе место заняла Анжа Садуакасова (до 52 килограммов).

Третье место - Гульназ Бурибаева (до 48 кг), Элянур Турганова (до 50 кг), Томирис Мырзакул (до 52 кг), Сымбат Алиаскар (до 54 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Дина Исламбекова (свыше 81 кг).

Ранее сообщалось о том, что на 144‑й сессии Международного Олимпийского комитета в Коста-Наварино (Греция) приняли окончательное решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года.