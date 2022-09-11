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  • Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше
Olympic.kz Сегодня, 11:52
181
Фото: Olympic.kz

Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше

Команда Казахстана по боксу успешно выступила на женском международном турнире в Польше. В активе наших спортсменок 11 медалей, передёт Baigenews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Золотые медали завоевали Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай и Карина Ибрагимова. На втором месте завершила турнир Валентина Хальзова.

На третью ступень пьедестала поднялись Балауса Муздиман, Жайна Шекербекова, Жазира Уракбаева, Дарига Шакимова, Сания Султанкызы, Гульсая Ержан, Мадина Нурашева.

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#бокс #спорт
Сегодня, 11:52
181
Журналист

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