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Казахстанки взяли бронзу чемпионата Азии по водному поло в Китае

Они уверенно обыграли команду Узбекистана.

Сегодня, 16:19
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kazsports.kz Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: kazsports.kz

Женская сборная Казахстана по водному поло заняла третье место на чемпионате Азии, который прошел в китайском Чжаоцине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Metaratings. 

В матче за бронзу казахстанки уверенно обыграли команду Узбекистана со счетом 13:6.

На турнире наша команда провела пять матчей, одержав три победы: над Сингапуром (12:6), Гонконгом (25:6), Узбекистаном (13:6). Однако казахстанки уступили сильнейшим сборным турнира: Китаю (6:21), Японии (7:26).

Несмотря на бронзовые медали, сборная Казахстана не смогла завоевать путевку на чемпионат мира в Сингапуре. Право на участие получили финалисты турнира – сборные Китая и Японии, которые в очном противостоянии определят чемпиона и серебряного призера чемпионата Азии.

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