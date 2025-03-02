Женская сборная Казахстана по водному поло заняла третье место на чемпионате Азии, который прошел в китайском Чжаоцине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Metaratings.

В матче за бронзу казахстанки уверенно обыграли команду Узбекистана со счетом 13:6.

На турнире наша команда провела пять матчей, одержав три победы: над Сингапуром (12:6), Гонконгом (25:6), Узбекистаном (13:6). Однако казахстанки уступили сильнейшим сборным турнира: Китаю (6:21), Японии (7:26).

Несмотря на бронзовые медали, сборная Казахстана не смогла завоевать путевку на чемпионат мира в Сингапуре. Право на участие получили финалисты турнира – сборные Китая и Японии, которые в очном противостоянии определят чемпиона и серебряного призера чемпионата Азии.