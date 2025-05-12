Состоялась жеребьевка финального этапа командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Сборная Казахстана в 1/4 финала сыграет против команды из США.

В полуфинале победительницы противостояния встретятся с сильнейшей командой в паре Япония – Великобритания.

Также в четвертьфинале Украина сыграет с Испанией, а Италия – с Китаем.

Финальный раунд командного чемпионата мира пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 16 по 21 сентября.