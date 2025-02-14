Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Анталии в Астану, вынужденно приземлился в аэропорту Эрзурума после драки на борту, передает BaigeNews.kz.

По данным турецких СМИ, инцидент произошел 14 февраля. В ходе полета между семейной парой из Украины и двумя женщинами из Казахстана вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.

Из-за агрессивного поведения пассажиров экипаж принял решение совершить экстренную посадку. После приземления в Эрзуруме всех четверых участников драки сняли с рейса и доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем – в полицейский участок.

Как сообщается, стороны написали друг на друга жалобы, однако причина конфликта пока неизвестна.

После высадки деструктивных пассажиров самолет благополучно продолжил свой путь в Астану.