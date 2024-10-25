Казахстанки уступили в схватках за бронзу на ЧМ по женской борьбе в Албании

В албанском Тиране продолжается молодёжный чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день за медаль боролись две представительницы команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

До финального блока ЧМ дошли Лаура Ганикызы (до 50 килограммов) и Алина Ертостик (до 76 килограммов). Однако медаль взять никому из них не удалось. Обе спортсменки досрочно проиграли свои схватки.

Ганикызы уступила японке Уми Ито - 11:0. Ертостик потерпела поражение от Нодоко Ямомото из Японии - 11:0.