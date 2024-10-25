Казахстанки уступили в схватках за бронзу на ЧМ по женской борьбе в Албании
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
149Фото: United world wrestling
В албанском Тиране продолжается молодёжный чемпионат мира по видам борьбы. В очередной соревновательный день за медаль боролись две представительницы команды Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
До финального блока ЧМ дошли Лаура Ганикызы (до 50 килограммов) и Алина Ертостик (до 76 килограммов). Однако медаль взять никому из них не удалось. Обе спортсменки досрочно проиграли свои схватки.
Ганикызы уступила японке Уми Ито - 11:0. Ертостик потерпела поражение от Нодоко Ямомото из Японии - 11:0.
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