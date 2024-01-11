Казахстанки стали чаще выбирать женские вагоны в поездах
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
166Фото: railways.kz
В Казахстане растёт популярность женских вагонов в поездах. За год услугой воспользовались около 161 тысячи пассажирок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.
Для сравнения, в 2022 году в таких вагонах проехали свыше 114 тысяч человек.
Женские вагоны курсируют в составе восьми пассажирских поездов:
- №77/78 "Алматы - Мангистау";
- №351/352 "Алматы - Оскемен";
- №45/46 "Павлодар - Туркестан";
- №37/38 "Мангистау - Семей";
- №47/48 "Атырау - Астана";
- №33/34 "Актобе - Алматы-1";
- №4/3 "Астана - Алматы-2";
- №71/72 "Астана - Шымкент".
В женских вагонах допускается проезд мальчиков в возрасте до семи лет.
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