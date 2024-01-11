  • 11 Января, 17:42
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Казахстанки стали чаще выбирать женские вагоны в поездах

Сегодня, 16:50
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railways.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: railways.kz

В Казахстане растёт популярность женских вагонов в поездах. За год услугой воспользовались около 161 тысячи пассажирок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

Для сравнения, в 2022 году в таких вагонах проехали свыше 114 тысяч человек.

Женские вагоны курсируют в составе восьми пассажирских поездов:

  • №77/78 "Алматы - Мангистау";
  • №351/352 "Алматы - Оскемен";
  • №45/46 "Павлодар - Туркестан";
  • №37/38 "Мангистау - Семей";
  • №47/48 "Атырау - Астана";
  • №33/34 "Актобе - Алматы-1";
  • №4/3 "Астана - Алматы-2";
  • №71/72 "Астана - Шымкент".

В женских вагонах допускается проезд мальчиков в возрасте до семи лет.

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