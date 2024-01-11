Казахстанки стали чаще выбирать женские вагоны в поездах

В Казахстане растёт популярность женских вагонов в поездах. За год услугой воспользовались около 161 тысячи пассажирок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

Для сравнения, в 2022 году в таких вагонах проехали свыше 114 тысяч человек.

Женские вагоны курсируют в составе восьми пассажирских поездов:

№77/78 "Алматы - Мангистау";

№351/352 "Алматы - Оскемен";

№45/46 "Павлодар - Туркестан";

№37/38 "Мангистау - Семей";

№47/48 "Атырау - Астана";

№33/34 "Актобе - Алматы-1";

№4/3 "Астана - Алматы-2";

№71/72 "Астана - Шымкент".

В женских вагонах допускается проезд мальчиков в возрасте до семи лет.