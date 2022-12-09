open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

ktf.kz Сегодня, 20:02
134
Сегодня, 20:02
134
Фото: ktf.kz

Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF

Юные казахстанки Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова пробились в финал парного разряда турнира серии ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса РК.

Девушки нанесли поражение второй паре соревнования Алише Реайер (Великобритания)/Камилле Ромеро (Эквадор) со счётом 6:4, 6:4. Соперницы казахстанок по финалу определятся чуть позже.

Для 18-летней Рустемовой это второй финал во взрослом женском туре, а 17-летняя Сагандыкова уже играла финалы на турнирах серии ITF W15 в апреле и в октябре.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:02
134
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх