Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF

Фото: ktf.kz

Юные казахстанки Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова пробились в финал парного разряда турнира серии ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса РК.

Девушки нанесли поражение второй паре соревнования Алише Реайер (Великобритания)/Камилле Ромеро (Эквадор) со счётом 6:4, 6:4. Соперницы казахстанок по финалу определятся чуть позже.

Для 18-летней Рустемовой это второй финал во взрослом женском туре, а 17-летняя Сагандыкова уже играла финалы на турнирах серии ITF W15 в апреле и в октябре.