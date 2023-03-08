Казахстанки, перешагнувшие вековой рубеж, поделились секретами долголетия

В Кызылординской области живут бабушки - долгожительницы. Самой старшей из них 108 лет. Несмотря на вековой юбилей женщины чувствуют себя бодро, ведут активный образ жизни. Воспитывают правнуков и помогают невесткам в хозяйстве. В преддверии весеннего праздника корреспондент BaigeNews.kz побывала в гостях у долгожительниц и узнала секреты их крепкого здоровья.

Сегодня в доме у жительницы аула Кожакент Жанакорганского района Акшайы Кокажановой многолюдно. Поздравить пожилую женщину с днём рождения и весенним праздником собрались дети, внуки и правнуки. Есть гости из других городов, они спешили отметить её 108-летие и пожелать Акшайы-аже здоровье. Сама бабушка радуется каждому дню, проведённому в кругу любимых и близких. Вспоминать прошлое она не любит, ведь её молодость совпала с войной, депрессией и голодом.

"Я родилась в 1915 году в ауле Томенарык Жанакорганского района. В семье нас было пятеро, я - второй ребенок. Когда мы были маленькие, отца забрали на фронт. Маме было трудно поднимать нас одной, мы очень рано повзрослели. Видели как люди умирали от голода, как родители хоронили своих детей. Сегодня, смотря на счастливые лица своих внуков и правнуков, я радуюсь. Пусть всегда будет мир на земле", - пожелала казахстанцам Акшайы Кокажанова.

семья А. Кокажановой

Акшайы-аже вышла замуж в 16 лет и переехала в Ташкент. Молодая невестка заботилась о пожилых родителях супруга, вела хозяйство и самоотверженно работала в тылу. Работа по хозяйству была тяжёлая - ей приходилось копать каналы, сажать рис и бахчевые культуры. Вместе с мужем занимались животноводством, честным трудом зарабатывали на хлеб. В семье появилось на свет девять детей.

"Мой муж был старше меня на 14 лет. Он был очень трудолюбивым и справедливым человеком. Супруг - ветеран войны, а я ветеран тыла. Я многому у него научилась. Мы родили девятерых детей, я - обладательница подвески "Алтын алка". К сожалению, мой супруг ушёл из жизни рано, я одна поднимала детей. Тогда не было пособий и другой государственной помощи. Приходилось трудиться и выживать. Конечно помогали родственники и сельчане. Сейчас, Слава Богу, каждый из них нашёл своё место в жизни", - делится кызылординка.

По словам Акшайы-аже, труд и движение помогли ей дожить до 108 лет. Несмотря на свой возраст, бабушка старается не сидеть сложа руки. Она помогает детям в хозяйстве, часто ходит в гости к родным. А самое главное, она умеет радоваться каждому дню своей жизни. Сейчас у бабушки 31 внук и 36 правнуков.

В этом году жительнице Жалагашского района Кызылординской области Утеш Махановой исполнился 101 год. Бабушка очень активна, чувствует себя бодро. По словам её детей, долгожительница не любит жаловаться на здоровье. Вместо этого занимается рукоделием, ткёт ковры и национальный текемет. Также Утеш-аже ухаживает за большим садом, где выращивает экзотические деревья.

"К сожалению, у многих из нас не было детства. Мы должны были работать, помогать взрослым. Во время войны, большая ответственность возлагалась на работников тыла. В период 1937-1944 годы я работала в крестьянском хозяйстве, мы выращивали рис. Наравне с мужчинами трудилась в поле. Тогда техники было очень мало, основную работу делали руками. Очищали рис и семена, помогали водникам. В 1944-1945 годы в Кызылорде строили плотину, я вместе с другими женщинами таскали землю на носилках. Сейчас все эти трудности позади, наши дети живут под мирным небом", - говорит Утеш-аже.

Бабушка не привыкла сидеть без дела. Она время от времени принимает заказы на пошив корпе и постельных принадлежностей. Утеш-аже на зрение не жалуется, рукоделию обучает своих внучек. Именно они помогают долгожительнице ухаживать за садом и каждый год собирать богатый урожай.

"Мои родители были очень известными и талантливыми ремесленниками. Думаю, шить и плести мне передалось от них. Летом мы, в основном, живём в юрте, все его принадлежности я делала сама, многие удивляются. Очень скоро буду сажать деревья и овощи. Своим примером я приучаю внуков и правнуков к труду", - отмечает долгожительница.

Сейчас Махановы - одна из образцовых семей района. В праздники у них всегда гости, родные спешат поздравить Утеш-аже и получить от нее "Бата" (благословение). Долгожительница родила на свет восьмерых детей, сейчас она любящая бабушка 45 внуков и 37 правнуков.

Следующую нашу героиню зовут Орынкуль Мустафаева. Сейчас 99-летняя бабушка живет в ауле Келинтобе Жанакорганского района. Она ветеран тыла, много лет работала в сельском хозяйстве. Трудилась в поле, ухаживала за скотиной. Долгожительница хорошо знает, что только честным трудом можно добиться уважения в обществе. Всю свою жизнь она посвятила развитию родного села.

"Мы с мужем очень многое пережили. Видели войну, голод и холод. У нас родились трое детей, к сожалению, единственный сын скончался несколько лет назад. Горе сделало нас ещё сильнее. Я могу сказать, что жизнь прожила с чистой совестью, из-за этого в сердце было всегда спокойно. Думаю, поэтому я прожила долгую жизнь. Главное - сохранить чистую душу и любящее сердце", - утверждает Орынкуль-аже.

Секретами своего долголетия женщины назвали движение и натуральные продукты.