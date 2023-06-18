Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира"

Фото: mrsglobekz.tilda.ws

Финалистки республиканского конкурса красоты Mrs. Globe Kazakhstan отправляются в США, чтобы побороться за звание "Миссис мира", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Они будут соревноваться с участницами из более 60 стран.

"Там будет несколько этапов, где участницы будут рассказывать о себе, своей стране, они продемонстрируют наши национальные наряды, расскажут о наших традициях. Для этого выделяется более пяти дней", — рассказала национальный директор проекта Mrs. Globe Kazakhstan Жанна Мейрембаева.

Отметим, конкурс проводится с 1996 года. Однако Казахстан допущен к нему впервые. Впрочем, организаторы намерены сделать нашу страну постоянным участником.

"В октябре я получила корону и узнала, что я полечу в Америку. С того момента я начала уже готовиться. Это и английский язык. Это, естественно, спорт, потому что это конкурс красоты. Плюс уход за собой, саморазвитие, психолог, очень много всего. Хочется показать женщинам, что после 40 лет жизнь не заканчивается. Она может только начинаться", — сказала победительница в номинации Mrs. Kazakhstan Classique Жанна Сахариева.

Актриса Альмира Турсын также стала обладательницей титула Mrs. Kazakhstan Globe и поедет в США.

"Я еду не только себя представлять, я представляю нашу страну, наше творчество, наших женщин. Поэтому, конечно, есть ответственность, есть некое волнение. Со своей стороны максимально что могу, я сделаю", — отметила она.