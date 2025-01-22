Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках юниорского чемпионата мира в дивизионе IIА в Риге (Латвия), передаёт BaigeNews.kz.



Казахстанки одержали разгромную победу над Новой Зеландией со счётом 14:3.

Ранее Казахстан уступил в игре против Великобритании.