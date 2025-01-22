Казахстанки одержали разгромную победу на юниорском чемпионате мира по хоккею
Их соперницами были игроки из Новой Зеландии.
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
125Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках юниорского чемпионата мира в дивизионе IIА в Риге (Латвия), передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанки одержали разгромную победу над Новой Зеландией со счётом 14:3.
Ранее Казахстан уступил в игре против Великобритании.