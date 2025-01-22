  • 22 Января, 16:22
  • BAIGENEWS

Казахстанки одержали разгромную победу на юниорском чемпионате мира по хоккею

Их соперницами были игроки из Новой Зеландии.

Сегодня, 15:25
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: olympic.kz

Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках юниорского чемпионата мира в дивизионе IIА в Риге (Латвия), передаёт BaigeNews.kz

Казахстанки одержали разгромную победу над Новой Зеландией со счётом 14:3.

Ранее Казахстан уступил в игре против Великобритании. 

 

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