Казахстанки начали массово заниматься единоборствами

В секциях бокса, рукопашного боя, ММА сегодня всё чаще можно встретить девушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кто-то приходит после многолетних занятий балетом, танцами. Для некоторых это и вовсе первый спортивный опыт. Также родители приводят дочерей изучать навыки самообороны.

"В браке меня не обижали, но неприятные ситуации с мужчинами были. Было одно нападение после развода. Это случилось неожиданно, человек напал на меня на улице, и я не знала что делать. Много женщин начинают увлекаться единоборствами, это радует, потому что в наше время нужно уметь себя защищать, потому что все мы знаем, статистика показывает то, что женщины часто подвергаются опасности, насилию", - сказала бронзовый призёр чемпионата мира по джиу-джитсу 2023 года Ботагоз Касимова.

С начала года в стране зарегистрировали свыше 700 фактов бытового насилия. Больше 35 женщин погибли от рук домашних дебоширов. А за последние 4,5 года – эта цифра превысила 800 человек.