Казахстанка заявила, что ее багаж пытались разворовать в аэропорту
Все было разбросано.
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Жительница Казахстана, Жаныл Шагадатова, заявила, что ее багаж был поврежден и, вероятно, его пытались разворовать в Международном аэропорту Астаны после прилета из ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.
Девушка написала в социальной сети, что ее новый чемодан был сломан, его содержимое разбросано, а некоторые вещи, включая лекарства и косметику, были разбросаны, будто кто-то искал деньги.
"Прилетела с Дубая, рейс 1307, новый чемодан в таком виде, без колеса, чехол раскрыт, замок сломан. Дома открыла чемодан, все раскурочено, лекарства, косметика, все разбросано, бумажный пакет с подарком разорван. Видимо, искали деньги. Это просто ужас, до сих пор такими вещами занимаются в аэропорту", — написала она на странице с жалобами в Facebook.
Международный аэропорт Астаны подтвердил инцидент и сообщил, что при приемке багажа рейса FZ1307, прибывшего 12 марта, был обнаружен поврежденный чемодан с отсутствующим колесом. Этот факт был зафиксирован сотрудниками аэропорта фотографиями.
Аэропорт рекомендует пассажирам немедленно обращаться в бюро находок, если обнаружен поврежденный багаж, чтобы составить акт и зафиксировать повреждения. Также пассажирам рекомендовано обращаться непосредственно в авиакомпанию FlyDubai для возмещения ущерба, так как ответственность за сохранность багажа лежит на перевозчике.
В случае подозрений на вскрытие багажа пассажир может обратиться в линейный отдел полиции для расследования и проверки записей с камер видеонаблюдения.
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