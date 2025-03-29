Казахстанка завоевала золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе
Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.
Сегодня, 01:07
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Сегодня, 01:07Сегодня, 01:07
145Фото: olympic.kz
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.
Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1.
Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.
Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов).
Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники.
Ранее мы сообщали, что казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе.
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