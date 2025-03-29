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  • BAIGENEWS

Казахстанка завоевала золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.

Сегодня, 01:07
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 01:07
Сегодня, 01:07
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Фото: olympic.kz

Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов. 

Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1.

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство. 

Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов). 

Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники. 

Ранее мы сообщали, что казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе.

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