Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка победила в финале весовой категории до 72 килограммов.

Бакбергенова в напряженной схватке оказалась сильнее Юци Лю (Китай). Решающее противостояние завершилось со счетом 4-1.

Жамиля в четвертый раз в карьере выиграла континентальное первенство.

Отметим, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧА с двумя наградами. Ранее третьей стала Зейнеп Баянова (до 53 килограммов).

Завтра, 29 марта, на турнире стартуют вольники.

Ранее мы сообщали, что казахстанка на последней секунде вырвала выход в финал ЧА-2025 по борьбе.