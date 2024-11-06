Казахстанка завоевала "золото" на турнире по настольному теннису в Венгрии
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
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Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала вторую медаль подряд на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Сомбатхее (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На этот раз она отметилась "золотом" в возрастной категории до 11 лет.
В рамках турнира она победила Сару Сонди (Венгрия) 3:0, Лору Уриа (Испания) 3:0, Александру Бец (Украина) 3:0, Джулию Фернандес (Испания) 3:1, Кармен Гомес (Испания) 3:0, Бьянку Тому (Румыния) 3:0.
Добавим, что ранее в Сомбатхее Бекмухамбетова стала третьей в соревнованиях среди спортсменок до 13 лет.
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