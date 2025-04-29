Казахстанка завоевала "золото" на клубом чемпионате Азии по таеквондо
В соревнованиях участвуют спортсмены из 14 стран.
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
122Фото: НОК РК
В китайском городе Уси стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо. В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат.
Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).
В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.
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