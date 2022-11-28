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olympic.kz Сегодня, 19:51
171
Сегодня, 19:51
171
Фото: olympic.kz

Казахстанка завоевала второе золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Казахстанка Алина Дауранова отметилась второй медалью на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Алина первой финишировала на дистанции 500 метров. 

Ранее на этом же турнире Дауранова выиграла соревнования на дистанции 1000 метров.

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#спорт #золото
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:51
171
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