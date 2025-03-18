  • 18 Марта, 14:57
  • BAIGENEWS

Казахстанка завоевала "серебро" на турнире по бадминтону в Гаване

Камила Смагулова выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом.

Сегодня, 14:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
91
Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по бадминтону Камила Смагулова стала обладательницей серебряной медали турнира XXIII Torneo Internacional Giraldilla 2025 в Гаване (Куба), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала в соревнованиях среди смешанных пар. 

В Гаване Смагулова выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом.

В матче за золотую медаль Хилл и Смагулова уступили паре Диана Сото/Кристофер Сальвадор (Гватемала). 

Самое читаемое

Наверх