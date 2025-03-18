Казахстанка завоевала "серебро" на турнире по бадминтону в Гаване
Камила Смагулова выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом.
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
91Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по бадминтону Камила Смагулова стала обладательницей серебряной медали турнира XXIII Torneo Internacional Giraldilla 2025 в Гаване (Куба), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала в соревнованиях среди смешанных пар.
В Гаване Смагулова выступала в дуэте с англичанином Роханом Хиллом.
В матче за золотую медаль Хилл и Смагулова уступили паре Диана Сото/Кристофер Сальвадор (Гватемала).
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