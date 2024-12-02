Казахстанка завоевала "серебро" этапа Кубка мира по конькобежному спорту
Спортсменка отличилась на дистанции 500 метров.
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
179Фото: olympic.kz
Казахстанка Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Томашув-Мазовецком (Польша), передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев её за 41.30 секунды.
Первое место осталось за итальянкой Джорджией Айело - 40.16. Замкнула тройку Марлин Эхселунс (Германия) - 41.37.
Ранее на ЭКМ Ильященко в составе женской команды выиграла "бронзу".
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