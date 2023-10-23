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Казахстанка завоевала бронзу по пара каноэ в Ханчжоу

Сегодня, 09:12
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минтуризма и спорта Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
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Фото: минтуризма и спорта

Жаныл Балтабаева стала бронзовым призёром азиатских пара игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Казахстанка Жаныл Балтабаева заняла третье место индивидуальной программы VL3 200 м по пара каноэ. Первые два места заняли параатлеты из Узбекистана и Китая.

Официальная церемония проводов национальной паралимпийской сборной Казахстана на IV Азиатские Пара игры прошла в Алматы. В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония поднятия флага Казахстана, символизирующая официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Азиатские Пара игры.

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