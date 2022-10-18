Казахстанка завоевала "бронзу" на самом престижном чемпионате мира для студентов колледжей

Фото: pavlodarnews.kz

Выпускница казахстанского колледжа Дина Афанасьева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира WorldSkills Competition 2022 Special Edition. Об этом сообщил министр просвещения в своём Telegram-канале, отметив, что это самое престижное соревнование для студентов колледжей со всего мира, передаёт BaigeNews.kz.

Дина добилась такого высокого результата в компетенции "Веб-технологии" на чемпионате мира, который проходил в Южной Корее с девятого по 17 октября.

Как отметил министр, в прошлом году, будучи студенткой павлодарского колледжа, она уже завоёвывала бронзовую медаль на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021 по направлению "Веб-разработка".

"Поздравляю Дину с победой! Её труд, знания и упорство станут хорошим примером для всех студентов колледжей нашей страны. Также благодарю коллегу, преподавателя столичного колледжа Айжан Зияданову, с блестящим результатом подопечной", — написал Асхат Аймагамбетов.

Отметим, что в мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition принимают участие более 60 стран по 63 основным и по одной демонстрационной компетенции. Национальная сборная Казахстана представлена в ней по 30 компетенциям. Соревнования проходят в 16 городах 10 стран и продлятся до 28 ноября.

"Впервые на мировом чемпионате WorldSkills Казахстан занял призовое место. Каждый день начинали работать в шесть утра, это три часа ночи по Павлодару. Работали до вечера, эксперты выходили в 12 ночи. В компетенции "Веб-технологии" борьба было особенно жёсткой, по баллам разница небольшая", — рассказал Pavlodarnews.kz руководитель национальной сборной по пяти компетенциям Серик Жартыбаев.

Фото pavlodarnews.kz