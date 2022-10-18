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Казахстанка завоевала "бронзу" на самом престижном чемпионате мира для студентов колледжей
Выпускница казахстанского колледжа Дина Афанасьева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира WorldSkills Competition 2022 Special Edition. Об этом сообщил министр просвещения в своём Telegram-канале, отметив, что это самое престижное соревнование для студентов колледжей со всего мира, передаёт BaigeNews.kz.
Дина добилась такого высокого результата в компетенции "Веб-технологии" на чемпионате мира, который проходил в Южной Корее с девятого по 17 октября.
Как отметил министр, в прошлом году, будучи студенткой павлодарского колледжа, она уже завоёвывала бронзовую медаль на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021 по направлению "Веб-разработка".
"Поздравляю Дину с победой! Её труд, знания и упорство станут хорошим примером для всех студентов колледжей нашей страны. Также благодарю коллегу, преподавателя столичного колледжа Айжан Зияданову, с блестящим результатом подопечной", — написал Асхат Аймагамбетов.
Отметим, что в мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition принимают участие более 60 стран по 63 основным и по одной демонстрационной компетенции. Национальная сборная Казахстана представлена в ней по 30 компетенциям. Соревнования проходят в 16 городах 10 стран и продлятся до 28 ноября.
"Впервые на мировом чемпионате WorldSkills Казахстан занял призовое место. Каждый день начинали работать в шесть утра, это три часа ночи по Павлодару. Работали до вечера, эксперты выходили в 12 ночи. В компетенции "Веб-технологии" борьба было особенно жёсткой, по баллам разница небольшая", — рассказал Pavlodarnews.kz руководитель национальной сборной по пяти компетенциям Серик Жартыбаев.
Фото pavlodarnews.kz
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