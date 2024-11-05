Казахстанка завоевала "бронзу" на престижном международном турнире

Представительница сборной Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призером турнира WTT Youth Contender Szombathely 2024 в Сомбатхее (Венгрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

11-летняя Бекмухамбетова выступила на нем в возрастной категории U13.

Она выиграла у Марины Дробовой (Украина) 3:0, Клары Рахотиной (Cловения) 3:0, Вивьен Мурковой (Словакия) 3:1, Доминики Девятковой (Словакия) 3:0, Зофии Фегивер (Венгрия) 3:1, уступив лишь Ли Джэн-Юэ (Тайбэй) 0:3.





