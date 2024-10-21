Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате Азии по шахматам

На Филиппинах завершился чемпионат Азии по шахматам среди игроков до 20 лет. Соревнования прошли в трёх категориях – рапид, классика и блиц. Казахстанка Зейнеп Султанбек взяла "бронзу" в блице, передаёт BaigeNews.kz.

В чемпионате принимали участие более 50 юных шахматистов из 13 стран – Вьетнама, Гонконга, Гуама, Индии, Индонезии, Казахстана, Китайского Тайбэя, Малайзии, Монголии, Филиппин, Шри-Ланки, Японии и России.

Казахстан представляли 16-летний мастер ФИДЕ (FM) Имангали Ахилбай (Алматинская область), мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) 18-летняя Кристина Попандопуло (Темиртау) и международный мастер среди женщин (WIM) 20-летняя Зейнеп Султанбек (Шымкент).

В блице Зейнеп Султанбек до последнего тура сражалась за титул, набрала шесть очков и завоевала бронзовую медаль. Бристи Мухерджи из Индии стала первой с 8 очками. Луонг Хоанг Ту Линь из Вьетнама набрала 7 очков и взяла "серебро".

У Кристины Попандопуло 4½ очка и 12-е место.